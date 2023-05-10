مديرة تعليم القليوبية تتابع برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد

القليوبية إبراهيم سالم

تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد الفائزين بمسابقة ال30 ألف معلم، بديوان عام المديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور فوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وحنان شحات موجة عام التربية الرياضية بالمديرية.

وخلال لقائها بالمعلمين والمعلمات الجدد، رحبت مدير تعليم القليوبية بهم متمنية لهم التوفيق خلال أيام التدريب، وناقشت المتدربين في مجموعة من النقاط الهامة وهى الهدف من التدريب والخبرات التي لديهم، وطرق التوصيل للمفاهيم لدي أطفال الكي جي.

وشجعت مدير تعليم القليوبية، المعلمين الجدد وتمنت لهم مستقبل زاهر في الفترة القادمة، موضحة أنه تم تفعيل البرنامج التدريبي أمس الثلاثاء، على مستوى جميع الادارات التعليمية، والتي شملت "معلم رياض الأطفال - معلم فصل".