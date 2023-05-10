محمود محيى الدين: المستقبل عند دول الشرق فى الصين ومحيطها

كتب محمود راغب

أعرب الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، عن سعادته بمنحه الدكتوراة الفخرية، خلال فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي في نسخته الحادية عشر والمقام هذا العام تحت عنوان " اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، وذلك في الفترة من 10 إلى 11 من مايو الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفى كلمته أضاف الخبير الاقتصادى العالمى: كل التقدير لجامعة عين شمس قلعة المعرفة التى برعت فى علوم الفلك والطب وكان من نبهاءها امنحتب.

واستكمل حديثه قائلا : منذ عدة أسابيع تعرض لإصابة فى مفصل الركبة فبراير الماضى حظيت بعدها برعاية الفريق الطبى بمستشفى عين شمس التخصصى فكان من تشخيصهم الدقيق والعلاج الفضل فى التحسن والشفاء.

وأضاف: علينا أن نستعد للعالم الذى تتغير معطياته يوما بعد يوما.. نحن فى عالم جديد متعدد الأقطاب بكل ما يترتب على ذلك من آثار، فالعالم اليوم بصدد نظام جديد تتشكل قواعده السياسية والاقتصادية وفقا لقدرات تعامل دوله.

وأشار إلى أن ما يشهده العالم اليوم من أزمات متلاحقة ما هى إلا أعراض لتغيرات شديدة الأثر تؤدى لتغيرات متلاحقة فى الأنظمة الاقتصادية يتطلب التعامل معها موارد ضخمة وتوجه مختلف فى أولويات السياسة العامة، لافتا إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الحياة والنظام الاقتصادى مما يستلزم التصدى لها.

ووجه نصيحة قائلا: لابد من المشاركة مع الجامعات الرائدة فى آسيا الهند واندونيسيا وغيرها على ألا يكون ذلك على حساب العلاقات مع الغرب ، فالمستقبل عند دول الشرق فى الصين ومحيطها.

واختتم كلمته قائلا: الأمم فى سباق مستمر لا يتوقف للحظة ولا مجال للصدارة فيه لمن يتخاذل فالتقدم اختيار وإرادة.. تحية لأهل العلم وطلابه فى جامعة عين شمس وكل من عزم على الاستثمار فى البشر تعليما وثقافة وبناء.