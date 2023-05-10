محافظ مطروح: إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين

كتب -أحمد الزغبي

شهدت محافظة مطروح اليوم الأربعاء، انعقاد لجنة الحصر و التفاوض بالمحافظة، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور المستشار الدكتور محمد بكر صبَّاح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة حمدى عبيد مدير عام الاستثمار،وأعضاء اللجنة من التنفيذين بالمحافظة، لدعم خطوات الاستثمار والتيسير على المستثمرين وفق الضوابط القانونية والاستثمارية مع إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين بناء على توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق الصالح العام مع الحفاظ على حقوق الدولة .

حيث تم الاجتماع مع إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى بمطروح، وذلك بحضور ممثل الشركة وتم توقيع عقد التسوية الخاصة بالشركة بعد إزالة كافة المعوقات التي كانت تواجه الشركة فى استكمال مشروعها.

ووجه اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح بالعمل على تشغيل مزيد من أبناء محافظة مطروح بمشروعات الشركة. وأكدت الشركة أنها ستسعى في إقامة مشروعات استثمارية جديدة بمطروح ، وتشغيل عدد أكبر من أبناء المحافظة

وأكد محافظ مطروح، أن المحافظة، تسعى جاهدة لتقديم كافة سبل الدعم الكامل لكافة المستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم بمشروعاتهم الاستثمارية، وأن لجنة الحصر والتفاوض في حالة انعقاد دائم من أجل ذلك.

كما صرح المستشار محمد بكر صبَّاح، أن لجنة الحصر والتفاوض بالمحافظة تدرس كافة الطلبات التي تقدم بها المستثمرين للجنة وسيتم إنهاء كافة المعوقات التي تواجهها وتقديم المشورة الفنية والقانونية لهم في سبيل استمرار مشروعاتهم الاستثمارية بما يعود على المحافظة وأبنائها بالنفع العام .

وأوضح حمدي عبيد مدير عام الاستثمار، أن لجنة الحصروالتفاوض نجحت فى حل مشاكل عدد من مشروعات الاستثمارية القائمة، وجاري الانتهاء من دراسة موقف عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى، وتوفيق أوضاعها قانونيا بما يعود بالنفع على المحافظة والدولة والصالح العام مع استمرار انعقاد اللجنة.