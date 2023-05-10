محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقف للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مواقف سيارات الأجرة والسرفيس غرب وشرق العاصمة، لمتابع حركة السير بالمواقف، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أعلن عنها محافظ كفر الشيخ، والتقى عددًا من المواطنين، موجها بالإبلاغ عن أي تجاوزات.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ عدد من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، وتمهيد الطرق والمحاور الجديدة، وبدء رصف عدد منها، وإزالة التعديات على عدد من الطرق لتوسعتها، لتستوعب الضغط المروري الذي تشهده هذه الشوارع.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة مواقف كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، رصف شارع عبد الهادي راضي، وما تم الانتهاء من رصفه، وتوسعة الطريق المجاور لموقف السرفيس، إضافة للاعمال الجارية في رصف شارع صلاح سلامه المجاور لشريط قطار السكة الحديد بتقسيم المحافظة كما تفقد الأعمال الجارية من رصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة والمجمع السكني الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي" ، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، إزالة التعديات في شارع الخليفة المأمون على جانبي الطريق لتوسعته، تمهيداً لرصفه، كما وجه برفع كفاءة الحديقة العامة المقابلة لمستشفى الصدر والقريبة من ميدان النصر.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع " ترعة ميت يزيد والشاكرية"، موجها بسرعة الانتهاء من تبطينهما، كما تابع سير الحركة المرورية بموقف كفر الشيخ العموم، ومداخل ومخارج المحافظة، للاطمئنان على تيسير وسهولة الحركة المرورية دون حدوث تكدس مروري.