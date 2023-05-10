محافظ الدقهلية يحيل 156 محضر مخالفات تموينية للنيابة ويتحفظ على 60 طن قمح

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، اسفرت عن تحرير 156محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن منية النصر وأجا ونبروه والجمالية والمطرية وطلخا والمنصورة وميت سليسل وجمصة وبلقاس، علي مدار يومين وتم خلال اليوم الاول ضبط 70 مخالفة تموينية، وخلال اليوم الثاني تم تحرير 86 مخالفة تموينية متنوعة، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر نقص وزن ومحاضر تصرف فى دقيق بكمية 389 شيكارة ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود ميزان داخل المخبز و محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى و محاضرتجميع مقررات تموينية بغرض بيعها في السوق السوداء و محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ومحاضر عدم الاحتفاظ بسجل 21بترول ومحاضر تجميع قمح ومحاضر تجميع بطاقات بعدد (74بطاقة) ومحاضر مبيعات وهمية بعدد (1315رغيف)محاضر سلع مجهولة المصدر، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضرعدم وجود شهادة صحية ،ومحاضر عدم إعلان عن مخازن، وتم التحفظ علي 60 طن قمح، و1000لتر سولار و990كجم جلود دجاج و1طن لانشون و435 كجم لحوم و5.85 طن أرز و شيكارة دقيق حر زنه الشيكارة الواحدة و50 كجم و45 كجم لحوم وكبدة مجمدة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.