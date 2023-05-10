محافظا قنا والأقصر يشاركان فى تشييع جثمان الكاتب الصحفى محمود بكرى

قنا صابر سعيد

تقدم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، واللواء يسري عبدالله الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، صلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمان الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود بكرى عصر اليوم بمقابر العائلة بالمعنا بندر قنا، والذى توفى مساء أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وذلك بعد رحلة عطاء طويلة قضاها فى العمل الإعلامي.

حضر صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عبدالفتاح ادم سكرتير عام محافظة الاقصر ، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والنائب طارق رسلان والنائب احمد عبد الماجد الاحمر ، والنائب محمد كمال موسي، أعضاء مجلس الشيوخ، واعضاء اللجنة النقابية بقنا ممثلة عن مجلس نقابة الصحفيين، وجموع غفيرة من ابناء المحافظة.

ونعى محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى الفقيد الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود بكرى، واصفه بانه قامة من القامات الصحفية والإعلامية التى انجبتها محافظة قنا، والذي أفني حياته في خدمة ابناء محافظة قنا، معربا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ، ونقابة الصحفيين، ولأعضاء مجلس الشيوخ ، و أهالي قنا عموما ، داعيًا الله أن يتغمده بالرحمة والغفران ، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.