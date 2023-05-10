لو بتعانى من الغدة الدرقية أثناء الحمل.. اعرفى تأثيرها على الأم والطفل

كتبت ميرفت رشاد

تعد مشكلات الغدة الدرقية شائعة ، حيث يصاب بها ما يصل إلى 12٪ من البالغين، تعتبر هرمونات الغدة الدرقية ضرورية في كل عملية جسدية تقريبًا ، بما في ذلك الحمل، يحتاج كل من الأم والطفل إلى مستويات صحية من هرمون الغدة الدرقية ، وإليك تأثير نقص الهرمون أو نشاطه على الحمل والرضاعة وفقا لما نشره موقع " healthnews".

هل من الآمن أن تحملي بمشاكل الغدة الدرقية؟



سواء كانت الغدة الدرقية للأم تفرز الكثير من هرمون الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) ، أو كمية قليلة جدًا من هرمون الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) ، فإن الحمل الصحي ممكن مع الرعاية الطبية المناسبة.

تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا مهمًا في الحمل، يحتاج النمو الصحي لدماغ الطفل وجهازه العصبي ، من بين أمور أخرى ، إلى هرمون الغدة الدرقية، خلال النصف الأول من الحمل ، يحتاج الطفل إلى هرمونات الغدة الدرقية من الأم عبر المشيمة، بعد حوالي 20 أسبوعًا من الحمل ، ستتولى الغدة الدرقية للطفل وتنتج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية.

يمكن أن تسبب مشاكل الغدة الدرقية أحيانًا مشاكل للأم الحامل وطفلها ، باتباع النصائح الطبية ، وفحص مستويات الغدة الدرقية حسب التوجيهات ، وتناول الأدوية كما هو موصوف ، يمكن للأم والطفل البقاء بصحة جيدة.

كيف يؤثر قصور الغدة الدرقية على الأم؟



يمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية أعراضًا مزعجة لأي شخص ، يمكن أن تكون هذه الأعراض أسوأ بالنسبة للأمهات الحوامل اللائي ينزعجن بالفعل من أشياء مثل التعب والإمساك ، يمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية غير المعالج أثناء الحمل تسمم الحمل وفقر الدم ونادرًا مشاكل في القلب.

بعض الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية لدى البالغين ، سواء أكانت حوامل أم لا ، هي:



التعب أو الإرهاق

الشعور بالبرد

إمساك

تشنجات العضلات

صعوبة في التركيز

كيف يؤثر قصور الغدة الدرقية على الجنين أثناء الحمل



مع العلاج المناسب والاهتمام الشديد بمستويات الغدة الدرقية لدى الأم ، يمكن أن يتطور الحمل مع تأثير ضئيل على الطفل ، إذا تُركت دون اكتشافها ودون علاج ، فإن انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية في الأم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يمكن أن يؤثر سلبًا على نمو دماغ الطفل، يمكن أن يتسبب قصور الغدة الدرقية لدى الأمهات أيضًا في الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

كيف يؤثر فرط نشاط الغدة الدرقية على الأم



تتشابه تأثيرات فرط نشاط الغدة الدرقية على الأم مع تأثيرات فرط نشاط الغدة الدرقية على أي شخص يعاني من ارتفاع مستويات الغدة الدرقية. أثناء الحمل ، يمكن أن تظهر مضاعفات إضافية مثل تسمم الحمل تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

زيادة الشهية

فقدان الوزن

سرعة ضربات القلب

خفقان القلب

مشاكل النوم

الشعور بالدفء الشديد

التعرق المفرط

تضخم الغدة الدرقية

مشاكل في العين أو الرؤية

جلد خشن محمر

كيف يؤثر فرط نشاط الغدة الدرقية على الطفل أثناء الحمل



إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن يكون لفرط نشاط الغدة الدرقية أثناء الحمل عواقب وخيمة مثل الإجهاض أو الولادة المبكرة، يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الغدة الدرقية التي تعبر المشيمة إلى الطفل إلى تسارع معدل ضربات القلب وانخفاض الوزن عند الولادة.

هل يمكنني الرضاعة أثناء تناول دواء الغدة الدرقية؟



من الجيد عادةً الإرضاع من الثدي أثناء تناول أدوية الغدة الدرقية ، مع استثناءات قليلة.

عادة ما تحتاج الأمهات المصابات بقصور الغدة الدرقية إلى تناول هرمون الغدة الدرقية في شكل أقراص للحصول على ما يكفي من الهرمون ، يتم تمرير إلى حليب الثدي بكميات صغيرة فقط وهو آمن للأطفال.

نصحت جمعية الغدة الدرقية الأمريكية أنه إذا كانت الأم تتناول أدوية فرط نشاط الغدة الدرقية الشائعة ، ، فيجب مراقبة طفلها الذي يرضع من الثدي بشكل روتيني من أجل النمو والتطور والآثار الجانبية النادرة.