اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لافروف: اجتماع وزراء الخارجية السورى والإيرانى والتركى فى موسكو مهم للغاية

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:49 م
لافروف: اجتماع وزراء الخارجية السورى والإيرانى والتركى فى موسكو مهم للغاية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ.ش.أ

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وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعه مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي في العاصمة الروسية موسكو بأنه مهم للغاية.
 
وقال لافروف - خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، إن لقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا مهم للغاية، حيث سعت هذه الدول بثبات نحو هذه النتيجة المرجوة".
 
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا تفتح امكانات جديدة لصيغة "أستانا" بخصوص تسوية الأزمة في سوريا"، مؤكدا أن ذلك يؤثر إيجابيا على الأوضاع في المنطقة والشرق الأوسط بشكل عام.
 
واقترح لافروف وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، لافتا إلى أهمية العمل على إعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى ضرورة تسهيل العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم، مشددا على أن هذا يشكل أولوية بالنسبة إلى روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

لافروف

تركيا

ايران

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روسيا



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