كلب يعقر 6 أطفال فى أحد الأحياء بمدينة كفر الشيخ.. ونقلهم للمستشفى

عقر كلب مسعور عصر اليوم 6 أطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام.

ووصل الأطفال المستشفى مصابين بجروح متفرقة بعد أن عقرهم الكلب بحي القنطرة البيضاء التابع لمدينة كفرالشيخ، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم

تلقى مرفق إسعاف كفرالشيخ، بلاغا من الأهالى بوجود 6 مصابين منهم 5 أطفال وفتاة، مصابين بعد أن عقرهم كلب بحي القنطرة البيضاء، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام ، وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم ، واعطائهم مصل الكلب .

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من ، مجدى محمدى عبدالفتاح ، 8سنوات ، و محمد عبدالله السيد محمود ، 11سنة ، و أحمد حسن بسيونى حسن ، 15سنة ، وزياد حمادة السيد 10سنوات ، و مصعب أمير صقر ، 3سنوات ، و فاطمة أسامة أمين ، 19سنة ، تم تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين ،وإعطائهم مصل الكلب، وجاري متابعة حالتهم بالمستشفى، تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.