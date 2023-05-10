قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرضا فنيا بالمعهد الثقافى

ويستمر المعرض مفتوح للجمهور حتى يوم 28 مايو الجارى بمقر المعهد الثقافي الفرنسى بالاسكندرية بالنبى دانيال .

وقال بيان المعهد الفرنسى بالإسكندرية إن المعرض مستوحى من التراث الفنى لفن الحضارة المصرية القديمة مع مجموعته الواسعة من الموضوعات والتصميم الأصيل للشكل البشر ي والتمثيلات البصرية الأخرى للطبيعة ويتناول الفنان مهاب عبد الغفار في رحلة فنية ملونة لإعادة النظر في التحول الذي أثر على الفن المصري بطريقة حديثة ومعاصرة.

يذكر أن مهاب عبد الغفار فنان سكندري، سعى جاهداً لخلق اندماج بين منهجه التجريدي الحديث وأصالة ورمزية الحضارة المصرية القديمة.

يذكر أن المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية نظم لقاء مع الكاتب إبراهبم أحمد عيسى لتوقيع ومناقشة " بنو الأزرق – ثلاثية تلال الشمس" عن دار الكرمة تقديم إيمان الشيمي ومناقشة منير عتيبة وذلك الاحد 30 ابريل بمسرح المعهد .