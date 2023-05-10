قاتلة سائق فى كفر الشيخ: "استدرجته لتسليمه إلى زوجى وسرقة التوك توك"

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

سيدة ماكرة، عاشت معظم حياتها في الخفاء مع زوجها "العرفي"، وجنحت للجريمة لجمع المال، عن طريق استدراج سائق لسرقة توك توك وبيعه والاستفادة بثمنه.

جلست السيدة اللعوب برفقة زوجها، وثالثهما الشيطان، ترسم سيناريو الجريمة، عن طريق استدراج السائق بزعم لقائها، وما أن توارى بعيدا عن أعين الناس، كان في انتظارهما زوجها حيث بادر بقتل السائق وتوثيقه بالحبال والتخلص من جثته والاستيلاء على التوك توك.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من بعض الأهالى بالعثور على جثمان (شخص) مُقيدة القدمين بحبل وبها جرحين طعنيين بالرقبة أعلى جسر بدائرة المركز، وعُثر بجوارها على سكين مدمم.

بالفحص أمكن تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه (قائد مركبة "توك توك" مقيم بدائرة المركز)، وباستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" خاصته بتاريخ 5 الجارى ولم يعد.

أسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ عن أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل "لها معلومات جنائية"، وأحد الأشخاص "زوجها عرفياً" - له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافت الأولى بسابقة تعرفها بالمجنى عليه، وبتاريخ الواقعة اتفقت مع المتهم الثانى على استدراج المجنى عليه لمحل العثور بمركبة "التوك توك" قيادته لسرقته، وتواصلت هاتفياً بالمجنى عليه وطلبت منه التقابل بمحل العثور ولدى حضوره استقلت مركبة "التوك توك" برفقته وكان فـى انتظارهما المتهم الثانى، وحال مرورهما قام المتهم الثانى باستبياقه والتعدى عليه باستخدام سكين كان بحوزته مما أودى بحياته، وعقب ذلك قام بتقييد قدميه بحبل واستولى على (مركبة "التوك توك" - حافظة نقوده - هاتفه المحمول)، وأرشدا عن (مركبة "التوك التوك ومتعلقات المجنى عليه المستولى عليها).