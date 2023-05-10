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فرص عمل.. اعرف طريقة التقديم على 131 وظيفة بمحافظة القاهرة

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:30 ص
فرص عمل.. اعرف طريقة التقديم على 131 وظيفة بمحافظة القاهرة وزارة القوى العاملة
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل محافظة القاهرة استقبال طلبات التقدم على 131 وظيفة عبر موقعها الإلكتروني http://www.cairo.gov.eg، حيث يستمر التقديم عليها لمدة 7 أيام، من تاريخ الإعلان عن الوظائف.

وأكدت محافظة القاهرة أن الوظائف بنظام التعاقد وفقا لما أعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الإعلان رقم (1) لسنة 2023.

وأعلنت المحافظة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد عقد استعانة للوظائق التالية:

- عدد 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق.

- 10 وظائف باحث شئون مالية من الحاصلين على (بكالوريوس تجارة محاسبة).

- 15 وظيفة باحث شلون عاملين من الحاصلين على (بكالوريوس تجارة ، ليسانس آداب).

- 46 وظيفة أخصائى حاسب آلى من الحاصلين على (بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات).

- 50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة.

 

الشروط:

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة.

- ألا يزيد السن عن (35) سنة

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها .

 

المستندات المطلوبة:

- صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين.

- صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- رخصة القيادة (أولى / ثانية / ثالثة) سارية بالنسبة للسائقين.

على أن تقدم الطلبات باسم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، (قسم التعيينات) خلال 7 أيام من تاريخ نشر الإعلان، علما بان التقديم يبدأ من اليوم التالى لتاريخ النشر، ويتم تقديم الطلبات من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية (قسم التعيينات).


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