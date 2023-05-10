اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فتح باب التسجيل للتدريب الصيفي واكتشاف المواهب بمدارس الوادى الجديد

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:37 ص
فتح باب التسجيل للتدريب الصيفي واكتشاف المواهب بمدارس الوادى الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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 أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن بدء التسجيل الالكترونى للإنضمام للبرنامج التدريبى الاول من نوعه لطلاب المحافظة الموهوبين، ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية ويستهدف الطلاب من جميع المراحل بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة. 
 
وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أن البرنامج يهدف لتنمية وصقل مهارات الطلاب الموهوبين في كافة المجالات ( كلا بمجال موهبته ) خلال فترة الصيف والاستثمار الأمثل للإجازة فى تقديم الدعم لطلابنا الموهوبين، وعلى الطلاب الراغبين فى الانضمام للبرنامج تسجيل بياناته من خلال الفورم الخاص بكل موهبة .
 
 
 



 


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