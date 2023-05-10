اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 01:13 م
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غرفة عمليات التضامن تتابع استمرار صرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:00 م
غرفة عمليات التضامن تتابع استمرار صرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر مايو الجاري، حيث أشارات إلى انتظام الصرف اليوم الأربعاء من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.
 
على جانب آخر ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
 
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.
 
 
 
 

التضامن

صرف المعاشات

خدمات المعاشات

قانون المعاشات

معاشات مايو



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