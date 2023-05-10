"غادة على" منسقا لمكتب العلاقات الدولية.. و"مها تونى" منسقا لمكتب الابتكار البحثى بجامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية قرارا بتكليف الدكتورة غادة على حسن الأستاذ بقسم التخدير بكلية الطب للعمل منسقا تنفيذيا لمكتب العلاقات الدولية.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتكليف الدكتورة مها عبد الباسط تونى أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة للعمل منسقا تنفيذيا لمكتب الابتكار البحثى بجامعة المنوفية.

يأتى إنشاء هذه المكاتب الجديدة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعة فى جلسته السابقة والتى تضم: العلاقات الدولية، الابتكار البحثى، النشر، التصنيف الدولى وذلك ضمن خطة الجامعة لتطوير هذه البنود الهامة التى تساهم فى وضع جامعة المنوفية فى مكانتها اللائقة على الساحة العالمية، والنهوض بالبحث العلمى بها وربطه بقضايا المجتمع المختلفة، وتنظيم العمل بين الجامعة والجامعات الدولية، والمساهمة أيضا فى رفع تصنيف الجامعة فى التصنيفات العالمية.