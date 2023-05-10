اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

عملية إطلاق نار بجزيرة جربة التونسية تسفر عن 5 قتلى أحدهم فرنسى

الأربعاء، 10 مايو 2023 03:53 م
عملية إطلاق نار بجزيرة جربة التونسية تسفر عن 5 قتلى أحدهم فرنسى جربة - تونس
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن جزيرة جربة شهدت عملية إطلاق نار قرب المعبد الغريبة؛ أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن وإثنين من الزائرين أحدهما فرنسى الجنسية؛ حيث قام عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني فى جزيرة جربة بقتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثم حاول الوصول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلا.وفق إذاعة شمس التونسية.
 
وبحسب نص البيان الصادر عن وزارة الداخلية التونسية، أسفرت العملية عن إصابة عدد من أفراد الأمن بإصابات متفاوتة الخطورة ووفاة ثلاثة، كما توفى 2 من الزوار أحدهما فرنسى وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح مُتفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
وأكدت وزارة الداخلية  أنه تم تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجهُ والأبحاث مُتواصلة لمعرفة دواعي هذا الإعتداء الغادر والجبان.
 
ومن جانبه أدان اتحاد الشغل التونسى العملية الإرهابية التى وصفها بالعمل الإرهابى الخسيس، ودعا الأمن للمزيد من اليقظة.
 
 

تونس

هجوم تونسى الارهابي

جربة

اخبار تونس

هجوم معبد جربة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة