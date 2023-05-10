عملية إطلاق نار بجزيرة جربة التونسية تسفر عن 5 قتلى أحدهم فرنسى

إيمان حنا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن جزيرة جربة شهدت عملية إطلاق نار قرب المعبد الغريبة؛ أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن وإثنين من الزائرين أحدهما فرنسى الجنسية؛ حيث قام عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني فى جزيرة جربة بقتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثم حاول الوصول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلا.وفق إذاعة شمس التونسية.

وبحسب نص البيان الصادر عن وزارة الداخلية التونسية، أسفرت العملية عن إصابة عدد من أفراد الأمن بإصابات متفاوتة الخطورة ووفاة ثلاثة، كما توفى 2 من الزوار أحدهما فرنسى وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح مُتفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجهُ والأبحاث مُتواصلة لمعرفة دواعي هذا الإعتداء الغادر والجبان.

ومن جانبه أدان اتحاد الشغل التونسى العملية الإرهابية التى وصفها بالعمل الإرهابى الخسيس، ودعا الأمن للمزيد من اليقظة.