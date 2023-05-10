اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:40 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. 

ونفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدت طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه. 
وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم، وعرقلت دخولهم إليه. 

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في مُحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين، فجر أحد أيام رمضان عام 1994. 

 


المسجد الاقصى

باب المغاربه

الخليل

المسجد الإبراهيمي



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