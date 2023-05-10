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طلاب الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحانات الحديث والتفاضل والجغرافيا

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:00 ص
طلاب الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحانات الحديث والتفاضل والجغرافيا طلاب الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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تستمر اليوم امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى الأزهري بقسميهما الأدبي والعلمى، على أن تنتهي الثلاثاء 16 مايو الجارى.
 
ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم العلمى امتحاناتهم فى مادتى الحديث وعلومه والجبر وحساب المثلثات، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوي القسم العلمى امتحاناتهم فى مادتى الحديث والتفاضل وحساب المثلثات، أما الصف الاول والثانى الثانوى القسم الأدبى يؤدون امتحاناتهم فى مادتى الحديث وعلومه والجغرافيا. 
 
وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدة ملاحظات وهى: يمتحن المبصرون شفهياً في حفظ القرآن الكريم وتجويده/ المطالعة والنصوص، كما يمتحن المكفوفون شفهياً في جميع المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريرى ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.
 
وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:
 
الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش. 
 
فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.
 
يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

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اليوم السابع بلس

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