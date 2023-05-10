ضبط وإعدام أكثر من 21 طن أغذية فاسدة وغلق 3 مصانع مخالفة بالشرقية

تم خلالها المرور علي المنشآت الغذائية بالقنايات، والتي أسفرت عن ضبط 3 مصانع للمخللات ومنتجات الألبان، بهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المصانع لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 4 طن و 500 كجم جبن وملح ومخللات "زيتون، ليمون، قرنبيط، فلفل، لفت"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 17 طن مخللات "جزر، بصل، لفت" لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 5 عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٤ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة القنايات.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.