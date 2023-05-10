اليوم السابع
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ضبط أكثر من طن لحوم مذبوحة خارج المجازر غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

الأربعاء، 10 مايو 2023 07:20 ص
ضبط أكثر من طن لحوم مذبوحة خارج المجازر غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية لحوم - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأسماك مجهولة المصدر بإجمالى وزن طن و187 كجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لإعمال شئونها.
 
وأشار الدكتور رفعت حماد، وكيل وزارة الطب البيطري إلي استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أن لجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وأطباء إدارة المجازر بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك قامت بضبط الكمية المشار اليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
 
 
 
 
 
 

 


حملة تفتيشية مفاجئة

محافظ المنوفية

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر

دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمى

أسماك مجهولة المصدر

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