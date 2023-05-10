صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للمرأة يفتتحان غدا أولى وحدات المرأة الآمنة

كتبت : هند المغربي

يفتتح كلا من المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحده للسكان بدعم من سفارة النرويج غدا الخميس أولي وحدات المرأة الآمنة بالإسماعيلية، وذلك ضمن مبادرة “وحدات المرأة الآمنة لتحسين جودة الخدمات وإتاحة استجابة سريعة لاحتياجات النساء اللاتي يتعرضن لأى شكل من أشكال العنف.

‏ووفق بيان صندوق الامم المتحدة للسكان تقدم الوحدات خدمات طبية تشمل الكشف الدعم النفسى الاولى و المشورة على ايدى اطباء و هيئة تمريض مدربين علي احتياجات الاستجابة الطبية في حالات العنف ضد المرأة. كما تقدم الوحدة التقارير الطبية وتوفير ملف سري لكل حالة لتتمكن من استمرار الحصول علي الخدمة المجانية و تقدم ايضا الدعم القانوني والاجتماعي

يشارك في الافتتاح فريدريكا مايير، ممثل صندوق الامم المتحده للسكان و الدكتور احمد زكي نائب رئيس جامعه قناه السويس و الدكتور احمد السقا عميد كليه الطب ورئيس المستشفيات الجامعيه واسيا الشقيري مدير وحده الاعلام بصندوق الامم المتحده للسكان.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة قد وقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات لإنشاءوحدات استجابة طبية في مستشفيات الجامعة والتي وصلت إلى ١٠ وحدات حتى الآن في المحافظات التالية: القصر العينى - الدمرداش - المنصورة - اسيوط - المنيا - بنى سويف - بنها - ٦ أكتوبر - الازهر - قناة السويس) .