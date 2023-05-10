"صحة المنيا" تقدم خدمات طبية لـ 1948 حالة فى قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً .

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية أبو خلقه التابعة لمركز ديرمواس خلال يومي 8 و 9 من مايو الجاري ، حيث تم الكشف الطبي على 1948 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات .



من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، منها الكشف على 317 حالة جراحة وتحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي من خلال 11 عيادة متنقلة.