اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 04:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة المنيا" تقدم خدمات طبية لـ 1948 حالة فى قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:56 م
"صحة المنيا" تقدم خدمات طبية لـ 1948 حالة فى قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس جانب من القافلة
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً .
 
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية أبو خلقه التابعة لمركز ديرمواس خلال يومي 8 و 9 من مايو الجاري ، حيث تم الكشف الطبي على 1948 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، منها الكشف على 317 حالة جراحة وتحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي من خلال 11 عيادة متنقلة.
 

 


مديرية الصحة

حياة كريمة

قوافل طبية

اخبار المنيا

محافظة المنبا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة