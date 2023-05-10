شجرة اليسر العجيبة.. زراعة المورينجا أكبر مشروع علاجى من الطبيعة فى الوادى الجديد (صور)

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

"المورينجا" إحدى كنوز الطبيعة التى خلقها الله فى الأرض وتعرف بأكثر من اسم على مستوى العالم، منها شجرة الرحمة، وشجرة اليسر، وغصن البان والحبة الغالية، وشجرة الرواق والثوم البرى وفجل الحصان والشجر الرواق وعصا الطبلة وهى مسميات تطلق عليها فى شتى ربوع العالم، ولكن الاسم العلمى لها هو شجرة المورينجا، والتى نجحت زراعتها بكثافة فى محافظة الوادى الجديد بعد أن طرح اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم مبادرة لزراعة شجرة الحياة ذات القيمية الاقتصادية المرتفعة، ونفذتها المصالح الحكومية بأيدى موظفى الوحدات المحلية وتلاميذ المدارس على مستوى القرى والمدن.

ويعود أصل شجرة المورينجا إلى بلاد الهند، كما أنّها تُزرع فى آسيا، وأفريقيا، وجنوب أمريكا، كما يُطلق عليها فى بعض الأحيان شجرة البان الزيتى، وهى تتميز باحتوائها على العديد من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، ولذلك فقد شاع استخدامها منذ القدم لفوائدها المتعددة، وخصائصها الطبية، بالإضافة إلى ذلك فهى تمتلك خصائص مضادة للفطريات، والفيروسات، والالتهابات، والاكتئاب.

وتمتاز المورينجا بأنها أيضا هى غنية بمضادات الأكسدة، فهناك العديد من مضادات الأكسدة التى تتوفر فى المورينجا، ومنها فيتامين ج، والبيتا كاروتين، كما أنّها تحتوى على كيرسيتين والذى يساعد على خفض الدم، وحمض الكلوروجينيك والذى يساعد على جعل مستويات السكر فى الدم طبيعية بعد الأكل، ويتوفر هذا المركب فى القهوة أيضا، ومن الجدير بالذكر أن مضادات الأكسدة تقلل من الجذور والأخطار الناجمة عن ارتفاعها مثل الإجهاد التأكسدى، الذى يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكرى.

ونجحت المحافظة فى تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع زراعة نبات المورينجا إحدى مشروعات الزراعات غير التقليدية التى تم تنفيذه بقريه ناصر بمركز الخارجة، والتى تقام على مساحة 4 أفدنة لإنتاج نبات المورينجا، الذى يعد من النباتات ذو العائد الاقتصادى المرتفع، وذلك لاستخدامه فى صناعة الأدوية والصناعات التكميلية وأيضا الغذائية ويضم صوب التجفيف التى تم تجهيزها لتجفيف الأوراق المثمرة ثم تغليفها تمهيدا لتصديرها إلى خارج المحافظة.

وأشاد المحافظ بالمشروع ومنح مكافئات مالية للقائمين عليه تشجيعا لهم لمواصلة بذل المجهود، حيث وجه المحافظ بتخصيص مساحة 50 فدانا شمال المشروع الحالى، وكذلك وجه بتخصيص مساحة 5 أفدنة بكل قريه لزراعة المورينجا، وذلك بهدف التوسع فى زراعته بكل مراكز المحافظة لما له من عائد اقتصادى مرتفع يساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب واستكمال المشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين بالقرى، فضلا عن توفير شتلات لشركات الاستثمار الزراعى الراغبة فى زراعته داخل مزارع النخيل التى يتم التوسع فيها بالمحافظة بتوجيهات رئاسية.

وكانت مبادرة "ازرع مورينجا" هى أهم مبادرة تنموية أطلقها محافظ الوادى الجديد لزراعة الأشجار ذات القيمة الاقتصادية العالية وذات الفوائد الصحية والطبية المتنوعة، حيث جرى عقد بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وعدد من الجهات المختصة، خاصة قطاع التعليم ومجلس مدينة الخارجة وجامعة الوادى الجديد لتفعيل مبادرة تطوير العشوائيات بقرى الخارجة، وشاركت مدارس الخارجة من طلاب التعليم الثانوى الفنى بزراعة أشجار المُورينجا ذات فوائد والآثار الصحية والطبية الكبيرة.

وحققت مبادرة "ازرع مورينجا" نجاحا كبيرا من خلال تنفيذ معسكر العمل التثقيفى والإرشادى لتلاميذ وطلاب المراحل التعليمية على مستوى الادارة تمهيدا لتعميم التجربة على مستوى المحافظة وجرى تعريف تعريف الطلاب بأهمية وقيمة تلك الاشجار الغير تقليدية يغرس بداخلهم ثقافة التغيير والتطلع نحو التوسع فى الزراعات الغير تقليدية وتدريبهم على مراحل زراعة الشجرة بداية من غرس البذور وحتى متابعة مراحل نمو الشجرة حتى الإثمار.



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