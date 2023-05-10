زيارة ميدانية لطلاب "من أجل مصر" بمشروع صرف صحى الهجارسة فى سوهاج

نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحى زيارة ميدانية لعدد 100 طالب وطالبة من طلاب "من أجل مصر" لمشروع صرف صحى الهجارسة
وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب أن الزيارة تاتى في إطار مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف كافة فئات المجتمع بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة وحجم الاستثمارات التى تم ضخها فى هذا القطاع بهدف تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.
وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أن مشروع صرف صحى الهجارسة يضم محطة معالجة صرف صحى والحاصلة على شهادة الجودة العالمية فى الاإدارة الفنية المستدامة TSM وتبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 240 مليون جنيه كما يضم المشروع ايضا شبكات انحدار ومحطتى رفع وخط طرد ومحطة معالجة وغابة شجرية ويخدم قرى الكوامل بحري واولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة