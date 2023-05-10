زراعة الشرقية تبدأ تطبيق 10 كيلو نخالة مقابل كل إردب قمح للفلاح

الشرقية - إيمان مهنى

عقدت مديرية الزراعة بالشرقية اجتماعا موسعا، برئاسة مهندس حسين طلعت وكيل الوزارة، لمناقشة تطبيق القرارات الوزارية الصادرة بشأن منح كل مزراع 10 كيلو نخالة لكل إردب من محصول القمح الذى قام بتوريده، ذلك بحضور مديرى الإدارات.

ووجه وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، بضرورة التعريف بقرار التموين رقم 77 والمتضمن فى مادته الأولى بند رقم 1 و2، بصرف 10 كجم نخالة خشنة، خليط زوائد لكل إردب تم توريده، وحثهم على توريد المحصول.

كما استعرضت خطة التطهيرات بالتنسيق مع جهاز التعاون وجهاز تحسين الأراضى، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من تسليم ما تم توزيعه من الأرز، طبقا لقرار وزير الرى 1213 لسنة 2023.

فى سياق متصل قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 13857طنا و623 كيلو قمح ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 350993 طنا و937 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 شونة وصومعة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوى إلى محطات الإعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.