رئيس مدينة أرمنت يتفقد مشروع عمارات سكن كريم بقرى المحاميد والرزيقات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفي هذا الصدد قاد العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم الأربعاء جولات لتفقد بعض مشروعات حياة كريمة بقرى مركز أرمنت، حيث تفقد أعمال مشروع عمارات سكن كريم لقريتى المحاميد والرزيقات للوقوف على ماتم تنفيذه، ورافق رئيس المدينة خلال جولته، نائب رئيس المركز ومسئول حياة كريمة بأرمنت ومدير المتابعة ورؤساء القرى بالمركز.

كما تفقد رئيس مدينة أرمنت، نقطة إسعاف الرزيقات قبلى ونقطة إطفاء الرزيقات قبلى ضمن أعمال حياة كريمة، وتابع أيضاً أعمال مشروعات تطوير ملاعب مراكز الشباب بقرى الديمقراط والرزيقات، ضمن مشروعات تطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات حياة كريمة بالمراكز، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وكان قد عقد العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بقرى حياة كريمة ، ووجه رئيس المدينة بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، والتنسيق بين الجهات والمحافظة على حركة السير بالطرق، وحضر الاجتماع على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، ومسؤولي جهاز تعمير البحر الأحمر وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت وهندسة رى أرمنت، والشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات ورؤساء القرى بالمركز.



تفقد مشروع عمارات سكن كريم بقرى المحاميد والرزيقات



جولة على مشروع عمارات سكن كريم بقرى المحاميد والرزيقات



رئيس مدينة أرمنت يتفقد مشروع عمارات سكن كريم



متابعة مشروع عمارات سكن كريم بقرى المحاميد والرزيقات



مشروع عمارات سكن كريم بقرى المحاميد والرزيقات



