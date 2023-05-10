اليوم السابع
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رئيس مجلس الدولة يثمن علاقات التعاون الوطيدة بين مصر والأردن

الأربعاء، 10 مايو 2023 04:49 م
رئيس مجلس الدولة يثمن علاقات التعاون الوطيدة بين مصر والأردن المستشار عادل عزب
كتب أحمد عبد الهادي

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ثمّن المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والأردن، مشيرا إلى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الدولة في تعزيز دولة القانون في ظل الجمهورية الجديدة.
 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، اليوم، لوفد رفيع المستوى من محكمة التمييز بالمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة القاضي محمد عمر مقنصه مدير عام المكتب الفني لمحكمة التمييز، وذلك للاطلاع على تجربة مجلس الدولة باعتباره جهة قضائية مستقلة تتولى رقابة المشروعية وتحقيق العدالة الإدارية، وذلك في ضوء اتجاه المملكة لاستلهام هذه التجربة في تطوير النظام القضائي الأردني. وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الدولة.
 
وأعرب أعضاء الوفد القضائي الأردني عن تقديرهم لمستوى التعاون القضائي الكبير بين البلدين الشقيقين، كما تم خلال الزيارة استعراض أقسام عمل مجلس الدولة وخاصة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ومكتبه المجلس والمحاكم، وتزويد أعضاء الوفد بالأحكام الحديثة لمجلس الدولة والقوانين والنظم والإجراءات التي يطبقها.
 

رئيس مجلس الدولة

مصر

الأردن

محكمة التمييز الأردنية



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