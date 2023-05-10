رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الدولى الـ11 بعنوان "اقتصاد المعرفة".. صور

كتب محمود راغب

افتتح منذ قليل، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، مؤتمر الجامعة الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان "اقتصاد المعرفة... لحياة أفضل"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس التنفيذي للمؤتمر، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأحد فنادق القاهرة، حيث يستمر المؤتمر لمدة يومين.

ويشهد فعاليات المؤتمر الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس الجامعة الأسبق، وسفراء الدول وعدد من الشخصيات العامة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تنظم جامعة عين شمس احتفالية كبرى، لمنح الدكتوراة الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين.

كما تشمل فعليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة مشتركة لمركز التوظيف بالجامعة مع الإتحاد من أجل المتوسط ( UFM)، وجلسة تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي".

كما يشهد فعاليات اليوم الأول، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الأول للجمعية العلمية للقياس والتقويم - إتحاد الجامعات العربية، وجلسة بعنوان "الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء والتجارب السريرية، وجلسة حول " الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي".

كما تتضمن فعاليات اليوم الأول، ورشة عمل حول "اللقاحات" بالاشتراك مع معهد جينر (جامعة أكسفورد)، وجلسة تتناول أثر التغييرات المناخية على الثروة الحيوانية، وجلسة حول الثورة الصناعية الرابعة فى التصنيع الغذائى.