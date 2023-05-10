اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 10:04 ص
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رئيس جامعة القاهرة ينعى الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:04 ص
رئيس جامعة القاهرة ينعى الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري
كتب محمد صبحى

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ببالغ الحزن والأسى، نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري، والذي وافته المنية مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض.
 
وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، وللأسرة الصحفية، ولمجلس الشيوخ، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.
 
 
ولد الكاتب الراحل محمود بكرى في محافظة قنا بمركز المعنة، وعمل في عدة وظائف إعلامية بارزة خلال حياته المهنية حيث بدأ حياته المهنية كمحرر في العديد من الصحف والمجلات الإخبارية، وفي عام 2015، عيّن رئيسًا لمجلس إدارة موقع الأسبوع، كما عمل أيضًا كرئيس تحرير في برنامج حقائق وأسرار الذي يعرض على قناة صدى البلد، وفي عام 2020 تم ترشيحه لعضوية مجلس الشيوخ.
 
 
 

التعليم العالى

محمود بكرى

مصطفى بكرى

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