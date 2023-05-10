رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يفتتح فعاليات المعرض الفنى فى نسخته الثالثة

المنوفية - محمود شاكر

افتتح الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية فعاليات المعرض الفنى فى نسخته الثالثة، والذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بالتعاون مع مجلس اتحاد الطلاب، بحضور الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للتدريب والخدمات، الدكتور أحمد الصاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، احمد المراكبى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب.

يأتى ذلك انطلاقًا من دور الجامعة فى نشر الوعى الثقافى والنهوض بالمستوى الفكرى لدى الطلاب وفتح المسارات الإبداعية امامهم في المجالات المختلفة وتشجيعهم علي الإبداع والابتكار.

تضمن المعرض الأعمال الفنية ،تصوير فوتوغرافي، رسم فنى ،ورسم بالخط العربى، وذلك بمشاركة 42 طالبا وطالبة بفرعى الجامعة بقويسنا والسادات.

من جانبه، أشاد كشك بإبداعات الطلاب المشاركين في المعرض وبالأعمال الفنية التي تم عرضها، والتى تعكس وتبرز مايتمتع به طلاب الجامعة من مواهب متعددة إلى جانب العملية التعليمية.

كما أكد كشك على حرص إدارة الجامعة على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية والرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين فى مختلف المجالات، وتوفير بيئة حاضنة ومُحفزة للإبداع والابتكار مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية والبحثية بل يمتد لتنمية القدرات والمهارات والتفكير الإبداعى فى المجالات المختلفة.