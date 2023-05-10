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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:53 م
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعمال تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر "وكالة الفضاء الأفريقية" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.
 
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الأفريقية فى مجال الفضاء، وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الأفريقى.
 
وتسهم اتفاقية استضافة مصر لمقر الوكالة في تمكين مصر من التواجُد القوى والفعلى فى أفريقيا فى مجال علوم الفضاء، لا سيّما مع ما تمتلكه من تكنولوجيات متقدمة فى هذا المجال، وذلك بما يحقق الريادة لمصر في هذا الشأن.
 
 

مجلس الوزراء

العاصمة الادارية

النهر الاخضر



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