اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 12:12 ص
أكرم القصاص
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خلافات زوجية بين "بايدن" و"جيل" بسبب النظام الغذائي للرئيس الأمريكي

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:00 ص
خلافات زوجية بين "بايدن" و"جيل" بسبب النظام الغذائي للرئيس الأمريكي جيل وبايدن
وكالات

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لا يحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تناول الخضار، ويتسبب نظامه الغذائي السيئ في معركة مستمرة مع السيدة الأولى جيل بايدن، التي تريده أن يكون بصحة جيدة قبل الحملة الرئاسية لعام 2024، وفق "سكاي نيوز".

بايدن الذي بلغ الثمانين من عمره هذا العام يأكل "كالطفل"، بحسب ما نقله تقرير عن مساعدين بالبيت الأبيض.

وفقا للتقرير، يقول مساعدو الرئيس الحاليون والسابقون إن أطباقه المفضلة تشمل زبدة الفول السوداني والبيتزا، والبسكويت، والمعكرونة بالزبدة والصلصة الحمراء، والآيس كريم.

وتحث السيدة الأولى الرئيس على تناول المزيد من الأسماك والخضروات الورقية، الأمر الذي يثير استياءه.

كانت مسألة قدرة بايدن لجولة أخرى في منصب الرئاسة نقاشا عاما لعدة أشهر، لكنها تركزت في الغالب حول عمره وقدرته العقلية.

ومع ذلك، فإن بعض المطلعين على الحزب الجمهوري يقولون الآن إن النظام الغذائي للرئيس محط نقاش لقياس مدى استعداده لتولي أصعب وظيفة في العالم مرة أخرى.

 


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