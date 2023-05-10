حبس 3 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بسرقة أنابيب لحام من ورشة بمنشأة ناصر

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أنابيب من داخل ورشة بمنطقة منشأة ناصر.

وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط 3 أشخاص "أحدهم عميل سئ النية" لقيامهم بسرقة (10 أنبوبة لحام أكسجين - كمبروسر ضغط هواء) من داخل ورشة طلاء معادن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بأسلوب "كسر القفل"، واستخدام دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات" خاص بأحدهم، كما اعترفوا بواقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها .