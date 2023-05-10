اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 06:29 م
أكرم القصاص
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حبس رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان 8 أيام

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:28 م
حبس رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان 8 أيام رئيس الورزاء الباكستانى السابق عمران خان
أ ش أ

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حكم قاض في باكستان، اليوم الأربعاء، بحبس رئيس الورزاء السابق عمران خان ثمانية أيام، وذلك عقب يوم من إلقاء القبض عليه، واندلاع أعمال عنف في البلاد لهذا السبب.

وانتقدت العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية - بحسب ما نقلته صحيفة "ذا إكسبرس تربيون" الباكستانية - الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عقب اعتقال رئيس حركة "الانصاف" الباكستانية ورئيس الوزراء السابق عمران خان، مؤكدة أن تلك الاحتجاجات استهدفت منشآت وممتلكات الجيش الباكستاني على وجه التحديد.

يُذكر أنه تمت الإطاحة بخان من السلطة العام الماضي إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته، ومنذ ذلك الحين، يحشد أنصاره للتظاهر في عدة مدن باكستانية ضد الحكومة الجديدة بقيادة شهباز شريف، معتبرا أن إزاحته عن السلطة "غير قانوني".


باكستان

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القبض على عمران خان

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