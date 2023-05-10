جنايات جنوب سيناء تقضى بالسجن المشدد 7سنوات لتاجر مخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس محكمة جنايات وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر المستشار شريف أمام أحمد والمستشار أحمد فاروق الشهبه وأمانة سر محمد عبد الستار ومينا وليم، بمعاقبة حسين. م .ج بالمشدد 7سنوات وغرامة 200 ألف جنية والأزمه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات المخدرة لتجارة بالمخدرات.

وترجع القضية رقم 2813لسنة2022 جنايات طور سيناء، حيث وردت معلومات سرية بقيام المدعو حسين، م،ج، سائق لودر بمدينة طور سيناء بالاتجار في المواد المخدرة حيث يقوم بتوزيعها على عملائه في المقاهى والميادين، وأنة يتخذ مسكنه مكانا لإخفاء تلك المواد المخدرة.

وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 3 لفافات ورقيه تبين أن بداخلها ورقية بيضاء وبفضها تبين أنه بدخلها كيس بلاستيك به مادة جوهر الهيروين المخدره ومبلغ مالى وموبايل للاتصال على عملائه، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وبيعها على عملائه، حيث تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها اليوم.