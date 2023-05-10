جنايات جنوب سيناء تحكم بالسجن المشدد 15 عاما على 8 أشخاص يتاجرون فى المخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس محكمة جنايات وعضوية المستشار بهاءسلامة خضر المستشار شريف أمام احمد والمستشار احمد فاروق الشهبه وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم، بمعاقبة 8 أشخاص من تجار المواد المخدرة بالحبس المشدد 15عاما لكل منهم.

وغرامة 100الف جنيه، والزمتهم بالمصروفات الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط ن لقيامهم بمحاولة نقل وتخريب كمية من الحشيش ومخدر الهيروين ومقابل 300 ألف جنيه لنقل الشحنة من الساحل الشرقى إلى الساحل الغربى لخليج السويس

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه فى يوم 25ديسمبر 2022 عندما وردت معلومات مكافحه المخدرات باعتزام مجموعه من تجار المخدرات لتهريب كميه من المخدرات عن طريق احد مراكب الصيد وتهريبها من الساحل الشرقي الى الساحل الغربي لخليج السويس بواسطه احدى العلامات او المركب الصيد

ودلك تحريات تفيد ان المركب سيكون عليه كميه من مخدر الحشيش ومخدر الهيدرو على المركب الامير مسعد ويحمل رقم 93 زرقاء اللون.

وعلى الفور تم اصدار التعليمات لمراقبه المركب وسرعه القبض على المتهمين قبل تسليم الكميه لتجار المخدرات المنتظرين للشحنه.

تم القبض على المركب ومن يتواجد عليها كان المركب قياده ابراهيم .ح .م 67 سنه وبرفقته هاني .ص 35 سنه والمدعو صلاح مقيم المطريه وبتفتيش المركب تم ضبط 55 جوال بلاستيك متوسط الحجم وبفتحهم وجد بداخلهم 11835 قطعه بنيه مستطيله الشكل من مخدر الحشيش وزنه 1183 كيلو ونص كما تم ضبط 130 اللي فاتت نبات عشب اخضر اللون يسمى نبات الهيدرو المخدر وزنه 116 كيلو جرام .

وبمواجهه المتهمين بما اسفر عنه الضبط قرروا انهم استغلوا تلك المركب لتهريب المواد المخدره من الساحل الشرقي الى الساحل الغربي لخليج السويس حيث تم الاتفاق مع المدعو هاني صابر مع احد الاعراب العاملين بمجال تهريب المواد المخدره ويدعى عيد .ص لنقل وتهريب تلك المواد المخدره وتسليمها الى المدعو غريب ا.ل على الساحل الغربي لخليج السويس مقابل 300 الف جنيه يتم اقتسامهم فيما بينهم تم التحفظ على المركب والمواد المخدره لاتخاذ الاجراءات القانونيه.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 52لسنة 2023فسم شرطة ابوزنيمة وبالعرض على النيابه العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسعى ضبط الهاربين .

ودلت تحريات المباحث ان المتهمين هم ابراهيم ح. م. 67 سنة صياد ومحمد ح. د 22سنة صياد وهانى ص.م ع 35سنة كهربائى وصلاح ا. ع 31سنة صياد وغريب م. ع 46 ي صياد وعيد ص ع 30سنة عاطل واسماعيل ع .ح 31سنه عادل وعلى س على رف.ع 24طالب .

كما دلت التحريات، أن المركب ملك للمدعو غريب م ع د، وشهرته غريب الدالي، حيث قام باستئجار رخصه صيد رقم 311 لسنه 2021 ملك المدعو علي بكر علي جاب الله لاستخدامها في الصيد الى ان المتهم قام باستخدام المركب في تهريب المواد المخدره دون علم صاحب الترخيص .

وقام المدعو عيد ص بالاتفاق مع هاني ص مقابل نقل المخدرات مقابل 300 الف جنيه حصل منهم على 20,000 جنيه عربون واتفق غريب مع المدعو ابراهيم ح ومحمد ح وصلاح اح على العمل رفقه المدعو هاني ومساعدته بالمركب المضبوط لنقطه وتهريب المواد المخدره.

وقررت النيابه العامه سرعه ضبط المتهمين الهاربين وتمكن رجال المباحث من ضبط غريب م ح د ع والمرسي صاحب المركب وتبين هروب عيد .ص واسماعيل .ع وعلي .س سليم ع. ر.ب

تم حبس المتهمين الخمسة على ذمة التحقيق و اتتجديد لهما فى الموعد القانونى، وبعرض القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء قرر إحالتها إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 7لسنة 2023كلى جنوب سيناء وتحدد لها حلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم

وبجلسة اليوم وبعد المرافعة من محام المتهمين أصدرت المحكمة حكمها المتقدم على جميع المتهمين الثمانية