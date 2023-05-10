جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة فتاة أثناء إسعافها بمستشفى في الأزبكية

كتب عبد الله محمود

كشف التقرير الطبى حول واقعة وفاة فتاة أثناء إسعافها بعد نقلها إلى إحدى المستشفيات فى حالة إعياء شديد بمنطقة الأزبكية، أن الوفاة جاءت نتيجة تعاطيها جرعة مخدرات زائدة من "مخدر الهيروين" ، تسببت لتعرضها لحالة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وأنه لا توجد أى شبه جنائية فى الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول فتاة مصابة بحاله إعياء شديدة ووفاتها أثناء إجراء الإسعافات لها، ويشتبه في تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور علي فتاة في العقد الثالث من العمر، متوفية وبالفحص تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.