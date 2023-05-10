جامعة كفر الشيخ تحصد الفضية والبرونزية فى المصارعة الرومانية ببطولة الشهيد الرفاعي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة على المركز الثاني ميدالية فضية في لعبة المصارعة الرومانية وزن 82 كجم، والمركز الثالث الميدالية البرونزية وزن 63 كجم، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة الـ50 «الشهيد الرفاعي».

وأقيمت دورة الشهيد الرفاعى الـ50 في جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشورـ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الطلاب الفائزين على مشاركتهم المُشرفة، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الطالب محمد القاسم دياب بكلية التربية الرياضية حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في المصارعة الرومانية، وزن 82 كجم، كما حصل الطالب حسن ابو غنام حسن كلية التمريض ، وزن 63 كجم على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ويشرف على المنتخبات الرياضية إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وياسر لطفي البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي، ومشرف الفريق كابتن محمود عصام حنبل.