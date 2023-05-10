جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية المسلمية وتنظم عدد من الأنشطة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق اليوم قافلة بيطرية بقرية المسلمية مركز الزقازيق بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2022/2023 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

وقد نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى والأقسام الإكلينيكية: الجراحة الدكتور أحمد منير والدكتور إسلام هيندى، وطب الحيوان: الدكتور أحمد شحته والدكتور أيمن شحاته، والتوليد والتناسليات: الدكتور أحمد سعيد بقيادة الدكتور حسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطرى والدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور أحمد علاء الدين أحمد، بمشاركة 11 طالب بالفرق النهائية بالكلية لاكسابهم المهارات الحقلية تحقيقا لرسالة الكلية.

كما تم الكشف على 289 حالة حيوانات، 2152 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

على جانب أخر، افتتح اليوم دالدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب معرض الفنون التشكيلية للطلاب، والذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة، بمشاركة كبيرة من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبتنفيذ محمد متولي مدير عام رعاية الشباب، الدكتور محمد السيد مدير إدارة النشاط الفني ولاء عبد العظيم.

جاء ذلك بحضور لجنة تحكيم المعرض برئاسة الدكتور شحته حسني عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ، الدكتور هالة محمود عبد العزيز ، الدكتورة غاده محمد شعيب بكلية التربية النوعية، حيث تم عرض العديد من المعروضات الفنية، والتي تتضمن لوحات فحم ورسومات زيتية والعديد من المشغولات الفنية واليدوية.

أشاد الدكتور عاطف حسين بما يضمه المعرض من لوحات ومشغولات فنية تبرز إبداعات الطلاب ومواهبهم، مؤكداً على دور إدارة رعاية الشباب بالجامعة وجهودهم المبذولة فى حث وتشجيع الطلاب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية.

كما أكد نائب رئيس الجامعة على أهمية الأنشطة الطلابية وذلك لدورها الهام فى تنمية وعى الطلاب وصقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

كما افتتح اليوم الدكتور عاطف حسين نائب، دورة الدراسة الأولية لطالبات الجوالة بالجامعة ، وذلك فى إطار التعاون مع الإدارة العامة لبرامج الجامعات بوزارة الشباب والرياضة.وذلك تحت إشراف د.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وقد تم تنفيذ الدورة من خلال محمد متولى مدير عام رعاية الشباب، الدكتور يوسف شاهين مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والعاملين بإدارة الجوالة، وذلك ضمن خطة نشاط المركز الكشفي بالجامعة للعام الجامعي 2023/2022 والتى تقام فى الفترة من 6-11 مايو 2023.

وأشاد الدكتور عاطف حسين ، بأنشطة الطلاب والطالبات ، موضحا حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة لدورها المهم في تكوين شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم لاكتساب خبرات وثقافات متنوعة، مشيرا إلى أهمية دور النشاط الكشفي والجوالة لتعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق الواحد ونشر روح التنافس الشريف بين المشاركين في إطار المبادئ الكشفية والتي تهدف الى تنمية المجتمع والخدمة العامة والمشاركة المجتمعية.

جدير بالذكر أن الدورة تناولت دراسة عددا من الأنشطة المختلفة والمتنوعة، والتي بدأت منذ اليوم الأول للدورة علي مدار ثلاثة أيام، حيث بدأت الفعاليات بافتتاح الدورة، وعرض لمحة تاريخية، والتطرق إلى الدور التربوى للحركة، بالاضافة إلى كيفية تنفيذ الاسعافات الأولية، بالاضاقة إلى التعرف على نظام الشارات، والهيكل التنظيمى، وأهم تقاليد الجوالة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والخصائص السنية للفتيات.



جانب من الدورة



جانب من المعرض