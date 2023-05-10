جارديان: الذكاء الاصطناعى يضر بصحة الملايين ويشكل تهديدًا وجوديًا للبشرية

كتبت رباب فتحى

قال الأطباء وخبراء الصحة العامة إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضر بصحة الملايين ويشكل تهديدًا وجوديًا للبشرية ، حيث دعوا إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي حتى يتم تنظيمه، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة في الرعاية الصحية من خلال تحسين تشخيص الأمراض وإيجاد طرق أفضل لعلاج المرضى وتقديم الرعاية إلى المزيد من الأشخاص.

لكن تطوير الذكاء الاصطناعي لديه أيضًا القدرة على إحداث آثار صحية سلبية ، وفقًا لما كتبه مهنيون صحيون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكوستاريكا وماليزيا في مجلة BMJ Global Health.

وقالوا إن المخاطر المرتبطة بالطب والرعاية الصحية "تشمل احتمال تسبب أخطاء الذكاء الاصطناعي في إلحاق الضرر بالمرضى ، وقضايا تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها ، واستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والصحية".

وقالوا إن أحد الأمثلة على الضرر هو استخدام مقياس قياس الأوكسجين فى الدم الذي يحركه الذكاء الاصطناعي والذي بالغ في تقدير مستويات الأكسجين في الدم لدى المرضى ذوي البشرة الداكنة ، مما أدى إلى سوء علاج نقص الأكسجة لديهم.

لكنهم حذروا أيضًا من التهديدات العالمية الأوسع نطاقاً من الذكاء الاصطناعي على صحة الإنسان وحتى الوجود البشري.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يضر بصحة الملايين من خلال المحددات الاجتماعية للصحة من خلال التحكم في الأشخاص والتلاعب بهم ، واستخدام الأسلحة المستقلة الفتاكة ، والآثار الصحية العقلية للبطالة الجماعية في حالة قيام الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي بإزاحة أعداد كبيرة من العمال.

وكتبوا قائلين "عندما يقترن التحسن السريع بالقدرة على تشويه أو تحريف الواقع باستخدام التزييف العميق ، فإن أنظمة المعلومات التي يحركها الذكاء الاصطناعي قد تقوض الديمقراطية بشكل أكبر من خلال التسبب في انهيار عام في الثقة أو عن طريق دفع الانقسام الاجتماعي والصراع ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الصحة العامة " .

تنشأ التهديدات أيضًا من فقدان الوظائف الذي سيصاحب الانتشار الواسع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، مع تقديرات تتراوح من عشرات إلى مئات الملايين خلال العقد المقبل.