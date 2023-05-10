جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجى، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، واستعرض تطورات المشهد السياسي والاجتماعي في العراق والإجراءات والخطوات التي تسهم في إدامة الاستقرار الأمني الحالي.