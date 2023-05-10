تقديم العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية إلكترونيا

كتب محمد صبحى

أكدت وزارة التعليم العالى أن مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية أقرا إجراءات التحويل بالنسبة للطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية تشمل الآتي:

* يتقدم الطلاب للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة، اعتبارًا من السبت القادم الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023.

* الأعداد المسموح بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.

_يتقدم الطالب إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة.

* الطالب يتقدم لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد أن يكون على كلية مناظرة.

* السنة التحضرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

* القيد في العام الجامعي 2022/2023 لابد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية.

* القبول يوميًا بأولوية التقدم.

* حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة، يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.

* لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

* لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

الجامعة تستقبل الطلاب وتتسلم أوراقهم إلكترونيًا مع التأكيد على:

- صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية.

- إثبات الإقامة بشتى الطرق.

- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح مُعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى).

- المحتوى العلمي الذى درسه الطالب مُعتمد من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى).

▪︎ يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر التحويل كأن لم يكن.

▪︎ تقوم الجامعة بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال قوائم، موضح بها أسماء الطلاب وكلياتهم وجامعاتهم المقيدون بها، لبيان لو كانت هذه الجامعات معادلة أو غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

▪︎ في حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يتم الاكتفاء بالمقاصة العلمية؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

▪︎ في حال لو كانت الجامعة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، فلابد من إضافة امتحان تحديد مستوى بالإضافة إلى المقاصة؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

▪︎ على الجامعة الانتهاء من أعمال المقاصة في خلال 48 ساعة وعلى المجلس الأعلى الرد على استفسار الجامعة عن المعادلة في خلال 48 ساعة أخرى.