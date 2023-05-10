"تعليم الإسماعيلية" تحقق في واقعة الإساءة للطلاب بمدرسة مكة المكرمة

الإسماعيلية- صبرى غانم

كلف الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية لجنة برئاسة وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الأمن بالمديرية وذلك لمتابعة انتظام انضباط العملية التعليمية بمدرسة مكة المكرمة الخاصة عقب نشر احد الفيديوهات والتي يظهر خلالها إساءة احد الأشخاص للطلاب بالمدرسة التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية لاحد الطلاب.

وتفقدت اللجنة امتحانات النقل للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية حيث تم التأكيد على سلامة الورقة الامتحانية وعلى انضباط العمل داخل اللجان.

وأصدرت المديرية تعليماتها لإدارة المدرسة باستبعاد الشخص الذي ظهر بالفيديو المنشور، حيث إنه غير ذي صفة، وليس أحد العاملين بالمدرسة، ويسيئ معاملة الطلاب، فقررت منعه من الدخول، وأمرت بالتحقيق فى الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وشدد الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة على ضرورة حسن معاملة الطلاب بجميع المراحل، وتحقيق أعلى مستوى جودة تعليمية تهدف إلى إرضاء الطلاب وأولياء الأمور وفق اللوائح وقوانين العمل المنظمة لذلك.