تعليم الأقصر تبدأ ثانى مراحل تدريب المقبولين بمسابقة الـ" 30 ألف معلم".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تقرر البدء في استكمال المرحلة الثانية من تدريب المعلمين المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم تدريب (التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد)، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفي السياق ذاته تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بعضاً من مقرات التدريب للمقبولين في المسابقة، مهنئاً المتقدمين ومتمنياً لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة بإنضمامهم لأسرة التربية والتعليم، وأوضح خالد خلال كلمة موجزة ألقاها أن المعلم يتحمل مسئولية هامة، فهو لا يقدم علمه فقط للطلاب، وإنما يسقي قيماً، ويبني فكراً، ويعزز انتماءً، ويرعى فطرة، ويحفظ هوية، وجدير بالذكر أن التدريب يبدأ من اليوم الثلاثاء 5/9 يمتد حتى الخميس 5/11 وذلك بقاعات التدريب على مستوى المديريات والإدارات.

فيما شهد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، فعاليات حفل التخرج الذي تقيمه مدارس النيل الدولية (فرع الأقصر)، وذلك بحضور الدكتورة أماني الفار المدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب ومدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم المصرية، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كما حضر الحفل صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية الاستعراضية والغنائية التي قدمها طلاب المدرسة، أعقبها تكريم وتسليم الشهادات لتلاميذ المرحلة الثانية من رياض الأطفال والصف السادس الإبتدائي، وفي ختام الحفل قام الدكتور صبري خالد وكيل تعليم الأقصر بتقديم درع مدارس النيل الدولية للدكتورة أماني الفار المدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب.



المرحلة الثانية من تدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم



بدء المرحلة الثانية من تدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم



متابعة المرحلة الثانية من تدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم



