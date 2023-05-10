اليوم السابع
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تطوير شامل لـ5 طرق حيوية فى أوسيم وكرداسة والبدرشين بالجيزة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:00 ص
تطوير شامل لـ5 طرق حيوية فى أوسيم وكرداسة والبدرشين بالجيزة.. اعرف التفاصيل تطوير ورصف الطرق الحيوية في الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تسابق محافظة الجيزة الزمن للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة ورصف عدد كبير من الشوارع الرئيسية والطرق الحيوية بالمراكز والأحياء والقرى؛ للارتقاء بالواجهة الحضارية للمحافظة والقضاء على الظواهر العشوائية والتكدسات المرورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يصادف يوم 31 مارس الجاري.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز الطرق التي تشهد أعمال تطوير ورصف بمحافظة الجيزة.

1- طريق طراد النيل

-يشهد الطريق أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف بطول 2.5كم.

-تمتد أعمال التطوير من مركز ومدينة أوسيم وحتى حدود مركز منشأة القناطر.

-يستهدف التطوير، إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة.

-يخدم الطريق 6 قرى ريفية، أهمها قرى سقيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي.

2- طريق ترعة الزمر بأوسيم

-يشهد الطريق أعمال رصف وتطوير بطول 4.5كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه.

-تمتد أعمال التطوير بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم.

-يستهدف التطوير ربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق  كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين.

3- طريق البراجيل بأوسيم

-يشهد الطريق أعمال رصف وتطوير بطول 5.5كم وبتكلفة حوالي 20 مليون جنيه.

-تمتد أعمال التطوير بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل.

-يستهدف التطوير تخفيف الكثافات المرورية على المحور وربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجه إلى الطريق الدائري ومناطق المهندسين.

4- طريق المنصورية بكرداسة

-يشهد الطريق أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف بطول 7كم.

-تمتد أعمال التطوير بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض.

- تشمل أعمال التطوير، رفع كفاءة ورصف الطريق بطول 7كم، وتوسيع الطريق بعرض (30م – 35م) بدلا من 15م.

-يخدم الطريق مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبنى مجدول، ومنطقة كفر حكيم، ومناطق كرداسة، وأبو رواش، وبرك الخيام.

-يخدم الطريق الأبيض الجديد ومشروع المتحف المصري الكبير.

5- مدخل المنطقة الأثرية بسقارة في البدرشين

-يشهد الطريق أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف بطول 2.5كم.

-تمتد أعمال التطوير من منطقة مثلثة سقارة إلى مدخل المنطقة الأثرية.

-يستهدف التطوير توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 16م بدلا من 8م، وتدعيمه بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وكاميرات مراقبة.


محافظة الجيزة

مدخل المنطقة الأثرية في البدرشين

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العيد القومي لمحافظة الجيزة

طريق المنصورية

طريق ترعة الزمر

الدائري

محور كمال عامر



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