اليوم السابع
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تسمم 8 عمال نتيجة تناولهم أغذية فاسدة فى الإسماعيلية

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:52 م
تسمم 8 عمال نتيجة تناولهم أغذية فاسدة فى الإسماعيلية أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 8 عمال من العاملين بالطريق الدائرى بالإسماعيلية بحالات قيئ وإسهال وتسمم نتيجة تناولهم أغذية فاسدة فول وطعمية وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بتعرض عدد من العمال العاملين بالطريق الدائرى للتسمم عقب تناولهم وجبة فول وطعمية.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة كلا من محمد نجاح حجازى - 47 عاما مقيم بالدقهلية (قئ وإسهال ) ومحمد طه محمد - 20 عاما - الدقهلية (قئ وإسهال ) وإبراهيم الرفاعى ناصر - 47 عاما وأصيب (قيء وإسهال ) ومحمد عبد السلام ناصر - 21عاما - الدقهلية (قئ وإسهال).

 

محمد أبو الغنام عبدالله - 39 عاما مقيم الدقهلية (قئ وإسهال ) وعبدالله محمد زين العابدين - 38 عاما مقيم الدقهلية (قئ وإسهال ) وحسام عبد الرحيم عبد المنعم - 27 عاما مقيم الدقهلية (قئ وإسهال ) وخيرى صبحى غيث - 24 عاما مقيم الدقهلية (قئ وإسهال ).

 

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

 

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 


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