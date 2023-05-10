اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 11:53 م
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تركيب أجهزة استطلاع رأي الركاب إلكترونيا عن الخدمات بمطار سفنكس الدولي.. صور

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:28 م
تركيب أجهزة استطلاع رأي الركاب إلكترونيا عن الخدمات بمطار سفنكس الدولي.. صور أجهزة استطلاع رأي الركاب إلكترونيا
كتبت رحاب نبيل

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قامت الشركة المصرية للمطارات، بتركيب أجهزة استبيان لاستطلاع رأي الركاب إلكترونيا عن الخدمات المقدمة لهم، بمطار سفنكس الدولي الواقع في منطقة غرب القاهرة بالقرب من منطقة الجيزة، والمنتهي أعمال التطوير به حديثاً، بدلا من استمارة استطلاع الرأي الورقية للوقوف على رأي الركاب وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك ضمن إطلاق عدة مشاريع رقمية بالمطارات المصرية توفيرا للوقت و الجهد و الموارد المبذولة في الطرق التقليدية.
 
وكانت أعلنت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم تركيب نظام إلكتروني مطور بمطار شرم الشيخ الدولي، وسوف يتم تعميمه بباقي المطارات قريبا، كما تم تركيب أجهزة استبيان  بمطارات شرم الشيخ، الغردقة، برج العرب وسفنكس، بالإضافة إلى ذلك تم تركيب منظومة إلكترونية كاملة للكشف عن الحقائب بمطارات برج العرب، أسوان، أسيوط، سوهاج، الأقصر، طابا و مطروح وتم أيضا توريد وتركيب منظومة كاميرات لتغطية مواقف الطائرات بمطار شرم الشيخ الدولي.
 
‎وشهد مطار سفنكس أعمال ‏تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية الى 1,2 مليون راكب سنوياً وتم ربط المطار من خلال شبكة من ‏المواصلات العامة بعدد من الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة تيسيراً على المسافرين والعاملين به .. ‏وشملت أعمال التطوير صالتى السفر والوصول وكاونترات السفر والجوازات والجمارك والأسواق الحرة ‏ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة وتزويد ‏المطار بمحطة كهرباء جديدة بطاقة 7.5 ميجا، إلى جانب إضافة 6 مصاعد و8 سلالم متحركة و4 كباري ‏تحميل تخدم 4 طائرات وتزويده بـ20  كاونترا للجوازات و 26 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر، و3 سيور ‏للحقائب وزيادة الطاقة الاستعابية لمهبط الطائرات ليسع 8 طائرات بطرازات مختلفة.
 
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