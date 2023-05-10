ترشيح المفوضة الأوروبية "ماريا جابرييل" لمنصب رئيس الوزراء في بلغاريا

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أعلن رئيس الوزراء البلغاري السابق ورئيس حزب جيرب (مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا)، بويكو بوريسوف، ترشيح اسم ماريا جابرييل، التي تشغل حاليا منصب المفوضة الأوروبية للابتكار والثقافة، لتتولى رئاسة الحكومة في بلغاريا.



وقال بوريسوف، والذي فاز بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع شهر أبريل الماضي إن جابرييل، البالغة من العمر 43 عاما، ستكون مرشحة لمنصب رئيس الوزراء في البلاد. وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء صوفيا البلغارية.



يذكر أن حزب رئيس الوزراء البلغاري السابق بويكو بوريسوف قد حصل 25% من إجمالي عدد الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا، متقدما بذلك على الحزب المنافس له، والذي يقوده منافسه الوسطي كيريل بيتكوف، والذي حصل بدوره على نحو 19% من الأصوات.