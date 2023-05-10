تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ، عن الحركة الملاحية لموانئ الهيئة اليوم، حيث أكد أن السفن المتواجدة علي أرصفة موانئ الهيئة يبلغ عددها 9 سفن، تم خلالها تدوال 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 570 شاحنة و24 سيارة.

وأكد المركز الإعلامى فى بيانه أن حركة الواردات شملت اليوم 2000 طن بضائع، 228 شاحنة و12 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 342 شاحنة و12 سيارة .

كما اكد أن ميناء سفاجا البحرى، يستعد لاستقبال العبارة امل، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس.

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2، وبوسيدون اكسبريس، وغادرت العبارة امل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و161 شاحنة، واستقبل الميناء السفينتين ايلة وبريدج، كما وصلت بالأمس للميناء السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1560 راكب بموانئها المختلفة.