تحقيقات واقعة استغلال الأطفال في التسول: المتهمان أجبرا الضحايا على أعمال التسول بالإكراه

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الاجرامى باستغلال الأطفال فى أعمال التسول والسرقة فى المواصلات العامة، حيث قام المتهمان بإستغلال عدد من أطفال الشوارع فى هذا النوع من الأفعال المجرمة قانونا، وذلك بقصد التحصل على المبالغ المالية التى يجنيها هؤلاء الأطفال.

وتبين من خلال التحقيقات أيضا أن المتهمان، قاما بالتعدى على هؤلاء الأطفال بالضرب المبرح لإجبارهم على تنفيذ أوامرهم والانصياع لرغباتهم فى أعمال التسول والسرقة والتسريح فى المواصلات العامة، لجنى مبالغ مالية من ورائهم، حيث تبين قيام المتهمان بإنفاق هذه المبالغ المالية على رغباتهم الشخصية فى شراء المواد المخدرة، وأنهما أتخذا من دائرة قسم الأزبكية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وكانت نيابة الأزبكية أمرت بإيداع 3 أطفال من ضحايا المتهمان بأحد دور رعاية الأحداث، عقب تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم لأخذ إيراد اليوم من الأطفال المجنى عليهم، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدى عليهم بالضرب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبصحبتهما 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، وأيداع الأطفال أحد دور الرعاية.